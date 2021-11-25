كورونا في الأردن.. تسجيل 4534 إصابة جديدة

الخميس 25/نوفمبر/2021 - 05:35 ص

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 4534 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ 24 الماضية, ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 928256 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 872017 حالة شفاء بعد تسجيل 2596 حالة إضافية، كما سجلت 26 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 11429 حالة.