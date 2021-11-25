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الخميس 25 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الأردن.. تسجيل 4534 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 4534 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ 24 الماضية, ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 928256 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 872017 حالة شفاء بعد تسجيل 2596 حالة إضافية، كما سجلت 26 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 11429 حالة.

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