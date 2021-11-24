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الخميس 25 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

سياسة

“جمعية تنمية وطن" تحتفل باليوم العالمي للمرأة

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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عقدت جمعية تنمية وطن "مشروع وطن " الملتقى السنوى الثانى، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة تحت اسم جيل المساواة بحضور دكتور يوسف الوردانى مساعد وزير الشباب والرياضة ومحمد عباس رئيس الاتحاد العام للكشافه والمرشدات وكمال عامر رئيس الاتحاد المصرى للتطوع والدكتورة إيمان الزهيرى  عن المجلس القومى للمرأة والنائبة السابقة الدكتورة دينا عبدالعزيز وكوكبه من ممثلى عدد من القطاعات والهيئات ومجموعات شبابية متميزة .

ودارت حلقه نقاشيه بين الحضور،  نوقش فيها العديد من النقاط حول آليات تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة وهو المساواة بين الجنسين وأيضا معوقات مناهضة العنف الواقع بناء على النوع الاجتماعى .

وفى نهاية اللقاء ألقت الدكتورة شيماء القصاص توصيات الحلقه النقاشية وهى الانضمام لمبادرة المجلس القومى للمرأة لمناهصة العنف ضد النساء تحت اسم كونى، وتخصيص مساحه منفصله من منصه نادى التطوع لتعزيز ثقافات المساواة وقضايا المرأة، والشروع فى عمل مبادرات مشتركة بين عدد من المؤسسات المشاركة لتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين

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