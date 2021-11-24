بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبورتو في الجولة الخامسة لأبطال أوروبا

الأربعاء 24/نوفمبر/2021 - 09:30 م

يلتقي ليفربول اليوم بقيادة محمد صلاح ضد بورتو ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة دوري أبطال أوروبا ويقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر للمباراة ويحتل ليفربول صدارة المجموعة برصيد ١٢ نقطة وضمن التأهل لدور ال ١٦.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد بورتو

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ويقود تشكيل ليفربول اليوم ضد بورتو محمد صلاح الذي يسعى لتقديم عرض قوي مواصلة إحراز الأهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا من أجل تعزيز فرصة للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم.

ويتصدر ليفربول المجموعة قبل مباراة اليوم ضد بورتو البرتغالي برصيد ١٢ نقطة بينما يسعى الفريق البرتغالي للتغلب على الريدز اليوم في عقر داره رغم فوز ليفربول في مباراة الذهاب بنتيجة ٥ مقابل صفر حيث يتنافس بورتو في المركز الثاني برصيد ٥ نقاط مع اتليتكو مدريد الثالث برصيد ٤ نقاط قبل مواجهة متذيل المجموعة ميلان اليوم في الصراع على حسم بطاقة التأهل الثانية.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد بورتو