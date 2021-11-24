تجديد حبس عامل سرق مبلغًا ماليًا من "مقلة" بالمقطم

الأربعاء 24/نوفمبر/2021 - 06:02 م

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس عامل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، متهم بسرقة مبالغ مالية من خزينة “مقلة” كان يعمل بها، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حو الواقعة.

و أمرت جهات التحقيق بنيابة المقطم الجزئية، حبس عامل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وذلك في اتهامه بسرقة مبلغ مالي، من خزينة حديدية من داخل مقلة يعمل بها، بمنطقة المقطم.

وبمواجهته بالاتهامات المنسوبة اليه اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه استغل طبيعة عمله بالمقلة محل البلاغ وحيازته لنسخة من المفتاح الخاص بها وعقب انصراف العاملين بها تمكن من الدخول وقام بكسر الخزينة الحديدية الخاصة بالمحل بإستخدام اداة حديدية “أجنة” و"عتلة" حديدية كانت بحوزته، والاستيلاء على المبلغ المالى من داخلها.

تم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه ، الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، كما أمرت النيابة بإستدعاء المجنى عليه إتهمه بالسرقة، وتسليمه المسروقات، بعد إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من صاحب مقلة ومحمصات، كائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر الخزينة الخاصة بالمحل ملكه وسرقة مبلغ مالى من داخلها ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة وفحص العاملين الحاليين والسابقين بالمحل أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها عامل بالمقلة محل البلاغ، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية.