مبعوثا بريطانيا للبحر الأحمر والقرن الأفريقي والسودان وجنوب السودان يزوران القاهرة

الأربعاء 24/نوفمبر/2021 - 05:22 م

زار اليوم المبعوث الخاص البريطاني الجديد للبحر الأحمر والقرن الأفريقي، فيليب بارهام، والمبعوث الخاص البريطاني للسودان وجنوب السودان، بوب فيرويذر القاهرة لإجراء مباحثات مع مسئولين كبار مصريين.

وقابل المبعوثان الخاصان فيرويذر وبارهام نائب وزير الخارجية السفير حمدي لوزة، ومعهما السفير البريطاني لمصر جاريث بايلي، لمناقشة الموقف في المنطقة، بما في ذلك التطورات الأخيرة في السودان. اتفقت جميع الأطراف على أن إعادة تنصيب عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء خطوة مرحب بها، مع الاحتياج للتركيز على الخطوات التالية في عملية الانتقال. أكد المبعوث الخاص فيرويذر أيضا على ضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين لإعادة الثقة في عملية الانتقال.

تقابل فيروذر وبارهام أيضا مع السفير زيد الصبان، مدير قسم أفريقيا بالجامعة العربية، لمناقشة الأمن والاستقرار الإقليمي. ورحب المبعوث الخاص بارما بالتزام مصر المستمر بضمان السلام والاستقرار، بما في ذلك عبر الإسهام في الانتشار الإقليمي للأمم المتحدة، وأعرب عن أسفه للخسارة الأخيرة بأحد جنود حفظ السلام المصريين العاملين في مالي. ناقشوا أيضا دور الجامعة العربية في العمل على إجماع إقليمي على عدة أمور هامة، وكيف يمكن للمملكة المتحدة دعم هذا المسعى.

زار المبعوث الخاص فيروذر القاهرة في مارس. وكان المبعوث الخاص بارهام قد خلف المبعوث الخاص الأسبق جوليان رايلي في هذا المنصب.