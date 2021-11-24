نواب ونائبات قادمات: مصر تدعم خطة التكامل الاقتصادي في أفريقيا

الأربعاء 24/نوفمبر/2021 - 01:30 م

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر، رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، إن مصر تدعم خطة التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية، كما أن استضافة مصر لقمة الكوميسا يؤكد قوة مكانتها الاقتصادية ودورها المحورى فى القارة.

وأكدت “شاكر” في بيان لها اليوم أن استضافة مصر قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية "الكوميسا" برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع، بالعاصمة الإدارية الجديدة ، خطوة مهمة في إطار التعاون بين الدول الأفريقية.

وتابعت أن مصر أصبحت نموذجًا يتمنى الجميع أن يتعاون معه، في ضوء الإنجازات التي حدثت على أرض الواقع والبنية التحتية المصرية والطفرة التي يشيد بها العالم، ونظرًا لأن الدول الأفريقية تريد الاستعانة بالتجربة المصرية والمشاركة الفعلية مع الدولة المصرية لخلق بنية تحتية وأكثر من ذلك من خلال قيادة مصر لهذه القمة.

وأشارت إلى أن رئاسة مصر لهذا التجمع الاقتصادي العملاق يعزز دورها الاستراتيجي والتاريخي والاقتصادي بما يتناسب مع قيمة مصر الاقتصادية والتاريخية للدول الإفريقية ويزيد معدلات التبادل التجاري الحالية إلى الضعف.