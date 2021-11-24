اتحاد الاقتصاد الرقمي: مصر حققت طفرة في سرعة الإنترنت

الأربعاء 24/نوفمبر/2021 - 10:49 ص

قال الدكتور عبدالوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن الكوميسا تتكون من 21 دولة بناتج محلي إجمالي يقترب من تريليون دولار، لكن حجم التجارة البينية لهذه الدول ضعيف جدا.

وأضاف "غنيم" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء: "نتمنى رفع الاستثمارات بين دول الكوميسا من 35 مليار دولار إلى 100 مليار دولار، ومن أجل القيام بهذه الزيادة فإننا في حاجة إلى منظومة الاقتصاد الرقمي، وهو التطبيقات المبنية على الإنترنت".

وتابع ، أن هناك مسافات بعيدة وحواجز بين بعض الدول في الكوميسا، كما لا توجد موانئ كافية لأن بعض الدول لا تطل على البحار، وبالتالي فإن الحل يكون الدخول في منظومة الاقتصاد الرقمي، أي التصدير والاستيراد من خلال منصات التجارة الإلكترونية، ويجب تطوير البنية التحتية التكنولوجية.

وأردف، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن الجهات الحكومية في مصر كانت تعمل كجزر منعزلة لكن الرئيس السيسي وجه بتوحيد قواعد البيانات المنتشرة في الوزارات، حيث أنشئت في مواعيد وتكنولوجيات وأشكال مختلفة، وبالتالي فإن تحقيق التكامل بينها لم يكن سهلا.

وأكد: "ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات كان يحتاج لإعادة هندسة الإجراءات الخدمات التي تقدمها، بعدها كان لا بد من توفير إنترنت فائق السرعة، لذلك حققت مصر طفرة في سرعة الإنترنت، فقد كانت 5 ميجا بت في الثانية منذ 3 سنوات، وتطورت في المدن إلى 40 ميجا بت في الثانية، أي أنها تضاعفت 8 مرات خلال 3 سنوات، لكنها معقولة وليست كافية، حيث تبلغ سرعة الانترنت في المدن الذكية الجديدة ما يتراوح بين 100 إلى 200 ميجا بت في الثانية وهي السرعات العالمية".