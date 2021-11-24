أسعار العملات اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021

الأربعاء 24/نوفمبر/2021 - 10:36 ص

استقرت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية من اليوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021، وفيما يلي بيان بالأسعار التي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار الأمريكي 15.65 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي 17.60 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني 20.91 جنيه للشراء و21.07 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسرى 16.77 جنيه للشراء و16.91 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين يابانى 13.61 جنيه للشراء و13.72 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى 2.45 جنيه للشراء و2.46 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فقد استقرت الأسعار خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء كما يلي:

سعر الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي 51.62 جنيه للشراء و52.15 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.