الخطيب: البدء في بناء ستاد الأهلي أواخر 2022

الأربعاء 24/نوفمبر/2021 - 01:39 ص

أكد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة أن النادي تلقى عروضا من شركات عالمية وعربية ومصرية لتمويل ستاد الأهلي.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية مساء يوم الثلاثاء أنه يتوقع البدء في بناء الاستاد في الربع الأخير من 2022.

وقال إن اسم الأهلي سيكون موجودا على المبنى بجانب الشركة التي ستمول المشروع والتي ستحصل عليه كحق انتفاع.

وتمنى الخطيب مشاركة جمهور الأهلي في بنائه، مشيرا إلى أنه يدرس الموقف مع الخبراء الاقتصاديين لبلورة هذه الفكرة.

وشدد على أن الرسومات الهندسية للاستاد يتم وضع الرتوش الأخيرة عليها حاليا حيث كان الأهلي قد وضع حجر الأساس للمشروع الحلم في وقت سابق.

وقال إنه تناقش مع لجنة الحكماء قبل اختيار قائمته حيث وضع رؤية لتحقيق أفضل مكسب للنادي مشيرا إلى أنه اختار أسماء قائمته بما يحقق هذه الرؤية.

وأشاد الخطيب بموقف إبراهيم الكفراوي وجوهر نبيل ورانيا علواني أعضاء المجلس الذين خرجوا من القائمة ورغم ذلك دعموها في الانتخابات.

وقال إنه وضع معايير في أفراد القائمة لتحقيق مصلحة الأهلي كما حدث مع خالد مرتجي المرشح على منصب أمين الصندوق بعد نجاحه في مهمته بالدورة الماضية وتم تأهيله بشكل جيد.

وشدد على أنه رفع شعار الأهلي ليس للبيع حين أسس شركات النادي الثلاثة.

وقال إنه لم يعد مرتجي بأن يكون الرئيس القادم، مشددا على أنه لا يملك هذا الحق فهو ملك للجمعية العمومية.

وعن اختياره لحسام غالي في قائمته للقيام ببعض مهامه في ملف كرة القدم بعد تعبه الشديد في الولاية الأولى.

جدير بالذكر أن الخطيب يخوض انتخابات النادي الاهلي على منصب الرئاسة والتي من المقرر أن تقام يومي الخميس والجمعة المقبلين.