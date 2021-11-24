كورونا في السعودية.. تسجيل 38 إصابة جديدة و32 حالة شفاء

الأربعاء 24/نوفمبر/2021 - 01:28 ص

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 38 حالة مؤكدة وتعافي 32 حالة فيما بلغ الحالات الحرجة 50 حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 549556 حالة عدد حالات التعافي 538672 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت حالة واحدة فقط حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في السعودية 8827 حالة.