ads
الأربعاء 24 نوفمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الأردن.. تسجيل 4549 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 4549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 923722 إصابة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 869540 حالة شفاء بعد تسجيل 2503 حالات إضافية، كما سجلت 26 حالة وفاة لترتفع الوفيات إلى 11403 وفاة.

ads
كورونا الأردن إصابات ‏ وفيات