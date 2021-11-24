كورونا في الأردن.. تسجيل 4549 إصابة جديدة

الأربعاء 24/نوفمبر/2021 - 07:15 ص

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 4549 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 923722 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 869540 حالة شفاء بعد تسجيل 2503 حالات إضافية، كما سجلت 26 حالة وفاة لترتفع الوفيات إلى 11403 وفاة.