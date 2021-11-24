كورونا في فلسطين.. تسجيل 258 إصابة جديدة

الأربعاء 24/نوفمبر/2021 - 12:15 ص

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية حالتَي وفاة و258 إصابة جديدة بكورونا و232 حالة تعاف.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.