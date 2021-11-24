سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية حالتَي وفاة و258 إصابة جديدة بكورونا و232 حالة تعاف.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.
بوابة العرب
كورونا في فلسطين.. تسجيل 258 إصابة جديدة
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سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية حالتَي وفاة و258 إصابة جديدة بكورونا و232 حالة تعاف.
سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية حالتَي وفاة و258 إصابة جديدة بكورونا و232 حالة تعاف.