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الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في فلسطين.. تسجيل 258 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية حالتَي وفاة و258 إصابة جديدة بكورونا و232 حالة تعاف.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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