كورونا في الجزائر.. تسجيل 172 إصابة جديدة

الأربعاء 24/نوفمبر/2021 - 04:54 ص

سجلت الجزائر 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وأربع وفيات ، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 210720 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6031 .