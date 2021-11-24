سجلت الجزائر 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وأربع وفيات ، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 210720 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6031 .
بوابة العرب
كورونا في الجزائر.. تسجيل 172 إصابة جديدة
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سجلت الجزائر 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وأربع وفيات ، خلال الساعات الـ24 الماضية.
سجلت الجزائر 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وأربع وفيات ، خلال الساعات الـ24 الماضية.