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الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الجزائر.. تسجيل 172 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت الجزائر 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وأربع وفيات ، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 210720 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6031 .

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