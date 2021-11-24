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الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الكويت.. تسجيل 12 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت الكويت 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وشفاء 21 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الكويتية اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 413177، وحالات الشفاء 410471 والوفيات 2465.

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