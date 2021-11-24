كورونا في الكويت.. تسجيل 12 إصابة جديدة

الأربعاء 24/نوفمبر/2021 - 08:01 ص

سجلت الكويت 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وشفاء 21 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 413177، وحالات الشفاء 410471 والوفيات 2465.