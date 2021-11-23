الزراعة: سنحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن قريبا

الثلاثاء 23/نوفمبر/2021 - 09:41 م

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الإنتاج الداجني والحيواني بوزارة الزراعة، إن مصر على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن، ونجحنا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بنسبة 100%، بل ويتم التصدير إلى الخارج.

وتابع "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، ، أن هناك ضرورة للتحول من نظام التربية المفتوح لنظام التربية المغلق، لأن هذا من شأنه أن ينعكس على المربي بالإيجاب من حيث قلة نفوق الدواجن، وزيادة عدد دورات التربية في العام الواحد.

ولفت إلى أن مصر لم تستورد دواجن من الخارج منذ ما يقرب من عام حفاظًا على المنتج المحلي، مطالبًا المربيين بسرعة التوجه إلى البنوك للاستفادة من البروتوكولات الموقعة للتحويل من المزارع المفتوحة إلى المزارع المغلقة بفائدة لا تزيد عن 5%، وهذا الأمر لم يكن موجودا في السابق.