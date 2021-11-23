زواج الأطفال في إيران يرتفع بنسبة 30% خلال 2021

الثلاثاء 23/نوفمبر/2021 - 08:49 م

ارتفع زواج الأطفال بأكثر من 30 في المائة في إيران هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تزوجت 9750 فتاة تتراوح أعمارهن بين 10 و14 عامًا رسميًا في فترة ثلاثة أشهر.

الأرقام التي نشرها مركز الإحصاء الإيراني (ISC) المتعلقة بالأشهر الثلاثة الأولى من السنة التقويمية الإيرانية من21 مارس - 20 يونيو 2021، هي الأعلى في حالات زواج الأطفال المسجلة في ربع واحد.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية في مقال مفصل إن الأرقام التي نشرها مركز الدراسات الدولية تعكس فقط الزيجات المسجلة وليس الزيجات غير المسجلة وهي شائعة في المناطق الريفية.

كما تزوجت رسميا أكثر من 54500 فتاة فوق سن 14 عاما. كانت حالات زواج الأولاد دون سن 18 عامًا - التي تُعتبر "دون السن القانونية" دوليًا - أقل بكثير، حيث تم تسجيل ست حالات فقط للأولاد دون سن 15 عامًا و6500 للذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عامًا.

لسنوات، كانت قضية زواج القاصرات محل نقاش في إيران، حيث دافع العديد من رجال الدين والسياسيين الدينيين عن زواج الفتيات تحت سن 15 عامًا. وتمت متابعة التشريع المقترح لحظر زواج الفتيات دون سن 14 عامًا دون جدوى حتى في البرلمانات ذات العقلية الإصلاحية نسبيًا.

ويُطلب من الأب بموجب القانون الموافقة على زواج البنات الأصغر من 13 عامًا، بينما يجب على المحكمة الدينية أيضًا أن تقر بأن الفتاة جاهزة جسديًا وعقليًا، وأنها توافق على الزواج.

والقضاة غالبا ما يطلبون موافقة الأب فقط ويتجاهلون المتطلبات الأخرى.

أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع زواج القاصرات هو الأزمة الاقتصادية الحالية حيث ترى الأسر الفقيرة التي تكافح لرعاية الأطفال أن الزواج المبكر هو خيار أفضل.

وهناك منحة نقدية حكومية تبلغ حوالي 400 دولار للزواج، والتي تعمل كحافز إضافي.

هناك أيضًا العديد من التقارير من المسؤولين وفي وسائل الإعلام عن الآباء يتلقون المال مقابل الموافقة على تزويج فتيات قاصرات، غالبًا من رجال أكبر سنًا بكثير.

وقالت نائبة الرئيس المسؤولة عن شؤون المرأة، أنسية الخزعلي، التي لا تعارض زواج القاصرات بالكامل، مؤخرًا أن المال لعب دورًا كبيرًا.

ويشير الاختلال الواسع في التوازن بين الجنسين - حيث تزوج 9750 فتاة دون سن 14 عامًا مقابل ستة فتيان فقط دون سن 15 عامًا و6500 ذكر تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عامًا - في أرقام SCI إلى أن العديد من الأطفال العرائس ذهبوا إلى رجال في العشرينات من العمر على الأقل.

وأشارت تقارير في وسائل الإعلام الإيرانية إلى تزايد حالات "طلاق الأطفال" وولادة الأطفال.

كما أظهرت أرقام ISC من نفس فترة الثلاثة أشهر أن 293 طفلًا ولدوا لفتيات دون 15 عامًا، مع أمهات يبلغن من العمر 10 أعوام وسبع أمهات يبلغن من العمر 11 عامًا.

في المجموع، وُلد 747 طفلًا لأمهات تتراوح أعمارهن بين 10 و14 عامًا في الأشهر الستة الأولى من العام.