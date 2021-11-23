حقوقية ترد على تصريحات مبروك عطية بشأن تعداد الزوجات: ليس لها أساس ديني

الثلاثاء 23/نوفمبر/2021 - 08:22 م

أكدت "ندى سمير"، عضو منتدى المنظمات الأهلية بالمجلس القومى للمرأة، أن المرأة شريك كامل الأهلية في الزواج وهي أرقي من أن تعامل على كونها سلعة منزلية يمكن تكرارها أو الجمع بينها وبين أخرى.

وأضافت "سمير"، في تصريح خاص"للبوابة نيوز"، أن تصريحات الدكتور مبروك عطية حول تعدد الزوجات وعدم أحقية المرأة في طلب الطلاق إذا تزوج عليها زوجها وصفها بأنها أثمة وجوارها جهنم تعد هراء وليس لها أي أساس ديني أو قانوني .

وأوضحت أن شريعة الزوجة الواحدة تعد انعكاس للرقي في العلاقات بين الرجل والمرأة مضيفة أن هناك دول عربية وإسلامية أدركت هذا المبدأ بل أصدرت قوانين تجرم الجمع بين زوجتين ولكن التعدد من أجل التعدد وخنوع النساء بدون سبب واضح لهذا الجرم هو أمر غير مفهوم ولابد من التعامل معه بوعي، كما أنه لابد صدور قانون يجرم الزواج من أخرى دون علم الزوجة الأولي ويوقع عقوبة على الزوج الذى يقدم على هذا الفعل دون إخطار الزوجة الأولي. طالبت عضو منتدى المنظمات الأهلية بالمجلس القومى للمرأة، الجميعات الحقوقية بضرورة دراسة وتحليل تجربة الدول العربية والإسلامية التي أقرت بقوانين تدعم شريعة الزوجة الواحدة وعدم الجمع بين زوجتين،وإعداد لقاءات مع خبراء في شتى المجالات حول هذه القضية على أن يكون المجتمع المدني شريك فيها مع كافة المجالس الحقوقية.