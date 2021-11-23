انعقاد مؤتمر المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى

الثلاثاء 23/نوفمبر/2021 - 06:17 م

عقد المنتدي الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي اليوم الثلاثاء مؤتمره الخامس بعنوان المعايير التنموية الذكية والتحول الرقمي للجمهورية الجديدة.



يأتى المؤتمر تحت شعار «نهضة وطن وكرامة مواطن» وبالتعاون مع والأكاديمية العربية للنقل والعلوم والتكنولوجيا و وزارة الدولة للإنتاج الحربى.

شارك في الموتمر الدكتورة عزة هيكل نائب رئيس الأكاديمية لشئون الإعلام والدكتور مير حمزة نائب رئيس الأكاديمية للتطوير المؤسسي.

وأكدت الدكتورة عزة هيكل أن المؤتمر يتماشا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية من خلال خطة شاملة تعد بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلي مجتمع رقمي .

وشددت على أهمية التربية الإعلامية والرؤية الثقافية فى إنشاء مجتمع رقمى قادر على علي المشاركة الفعالة في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إطار رؤية مصر الاستراتيجية في مجالات التعليم والثقافة والجمهورية الجديدة.

وشارك في المؤتمر وزراء الإنتاج الحربي والبيئة والتموين والتعليم العالي ورئيس المؤتمر الشرفى الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى الاسبق الذى صرح بأن المؤتمر ياتى فى فترة جديدة من تاريخ مصر والاتجاه نحو الرقمنة بهدف تحقيق إنجازات تحققت على ارض الواقع فى الجمهورية الجديدة.