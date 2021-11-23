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الثلاثاء 23 نوفمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

انعقاد مؤتمر المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعى

المنتدي الاستراتيجي
المنتدي الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي
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عقد المنتدي الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي اليوم الثلاثاء مؤتمره الخامس بعنوان المعايير التنموية الذكية والتحول الرقمي للجمهورية الجديدة.


يأتى المؤتمر تحت شعار «نهضة وطن وكرامة مواطن» وبالتعاون مع والأكاديمية العربية للنقل والعلوم والتكنولوجيا و وزارة الدولة للإنتاج الحربى.

شارك في الموتمر الدكتورة عزة  هيكل نائب رئيس الأكاديمية لشئون الإعلام والدكتور مير حمزة نائب رئيس الأكاديمية للتطوير المؤسسي.

وأكدت الدكتورة عزة هيكل أن  المؤتمر  يتماشا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية  من خلال  خطة شاملة تعد بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلي مجتمع رقمي .

وشددت على أهمية التربية الإعلامية والرؤية الثقافية فى إنشاء مجتمع رقمى قادر على  علي المشاركة الفعالة  في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إطار رؤية مصر الاستراتيجية في مجالات التعليم والثقافة والجمهورية الجديدة.

وشارك في المؤتمر وزراء الإنتاج الحربي والبيئة والتموين والتعليم العالي ورئيس المؤتمر الشرفى الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى الاسبق الذى صرح بأن المؤتمر ياتى فى فترة جديدة من تاريخ مصر والاتجاه نحو الرقمنة بهدف تحقيق إنجازات  تحققت على ارض الواقع فى الجمهورية الجديدة.

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المنتدى الاستراتيجى للتنمية والسلام الاجتماعي التحول الرقمي الأكاديمية العربية للنقل والعلوم والتكنولوجيا