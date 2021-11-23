نقابة الأطباء تنعى الشهيدة الدكتورة عزة محمد محروس

الثلاثاء 23/نوفمبر/2021 - 06:04 م

نعت النقابة العامة للأطباء الشهيدة الدكتورة عزة محمد محروس سليمان نائب مدير صدر الجيزة والتي توفيت إثر الإصابة بكوڤيد 19. وتقدمت النقابة العامة للأطباء بخالص العزاء لأسرتها الكريمة ونسأل الله أن يرحمها برحمته الواسعة وأن يُسكنها مع الأبرار والشهداء.

وبلغ عدد ضحايا أعضاء نقابة الاطباء في مصر لـ (645) متأثراً بإصابتهم فيروس كورونا كوفيد-19، منذ انتشارها في مصر. وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 675 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 292655 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 870 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 58 حالة جديدة. وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا. وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 351267 من ضمنهم 292655 حالة تم شفاؤها، و 19991 حالة وفاة