برلماني: ترأس مصر للكوميسا يغير من الخريطة الاقتصادية

الثلاثاء 23/نوفمبر/2021 - 04:18 م

قال النائب حسام زكي، عضو مجلس النواب، وعضو اللجنة الاقتصادية، إن تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الرئاسة الدورية للكوميسا بعد غياب 20 عاما جاء فى الوقت المناسب وتعد خطوة فارقة فى تاريخ مصر.

وأضاف أن إطلاق الرئيس السيسي، خطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021 - 2025 للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية سوف تزيد من فرص مصر فى زيادة نسبة الصادرات حيث إن القارة الأفريقية تعتبر سوق خصبة بالنسبة لمصر خاصة فى ظل المبادرات التى تدعمها الدولة لزيادة فرص الاستثمار .

وأضاف "زكي" في تصريح خاص، أن ترأس مصر للتجمع يغير من خريطة مصر الاقتصادية خاصة وأن الكوميسا في حاجة ماسة الي قيادة حكيمة لدولة عريقة مثل مصر للعبور بأمان من أزمة فيروس كورونا التي عصفت بالعالم أجمع وبالتالي بالقارة الافريقية، لافتا إلى أن مصر تعد من اكبر القوى الاقتصادية بالتجمع.

ولفت إلى أن تحديات الجائحة تمثل دافعاً لدول كوميسا لاستمرار العمل على تعميق التكامل الاقتصادي وتهيئة المناخ لبيئة الأعمال وللقطاع الخاص من خلال تكثيف الجهود المبذولة لتنمية الاستثمارات المشتركة في قطاعات البنية التحتية المختلفة وفي مقدمتها الاتصالات والنقل والمواصلات والطاقة.

وأشار "عضو مجلس النواب" إلى ان قمة الكوميسا سوف تشهد اجتماعات خاصة بالتعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى والجمركى، موضحا أن مصر لا يقتصر دورها فقط بالمشاركة فى الاجتماعات، بل تقدم دراسات فنية للمشاركين في قمة الكوميسا، كما أن الدبلوماسية المصرية تعمل باستمرار على دعم هذا التجمع من خلال دعمه بكثير من الكوادر والخبرات المصرية التي تساهم بفاعلية مطلقة في هذا التجمع.