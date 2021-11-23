برلمانى: رئاسة مصر للكوميسا بعد غياب 20 عاما إنجاز عظيم يحسب للسيسى

الثلاثاء 23/نوفمبر/2021 - 12:32 م

اكد النائب عمر وطنى عضو مجلس النواب، أن تسلم مصر رئاسة الكوميسا، للمرة الأولى منذ عام 2001، وبعد غياب وصل الى 20 عام يعد انجاز عظيم يجلب الخير لمصر ويحسب فى سجل انجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مضيفا ان استضافة القمة تهدف للنهوض بـ "الكوميسا" من خلال خطة طموحة، حيث أن “الكوميسا” أحد التجمعات الإقليمية التى تبنى عليها منطقة التجارة الحرة الأفريقية، والتي تعتبر حجر من أحجار الأساس بهذه المنطقة.

واضاف “ وطنى “ في تصريح خاص لـ”البوابة نيوز”، أن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم أولى اهتماما كبيرا بالقارة الأفريقية بعد فترة من الإهمال الذي كان له أثار سلبية، مضيفا أن القيادة السياسية ساهمت في تعزيز التعاون مع الجانب الأفريقي فضلا عن عودة مصر إلى الاتحاد الأفريقي.

وأشار " عضو مجلس النواب " إلى أن مصر ترى من خلال أفريقيا أنها مصدر كبير وأرض خصبة للتعاون والتبادل التجاري، مضيفا أن مصر تمثل 20 % من صادرتها داخل تجمع الكوميسا وأن الناتج المحلي لدول الكوميسا يصل إلى 805 مليارات دولار وهو يمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي للقارة الإفريقية، مضيفا ان الدولة المصرية سوف تستفيد من العضوية الخاصة بها فى "الكوميسا"، كما أنها تستفيد من استضافة أي اجتماع على مستوى القمة.