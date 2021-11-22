سارة سلامة عن إجرائها عملية تجميل: "ربنا يشفي كل مريض"

الإثنين 22/نوفمبر/2021 - 07:24 م

ردت الفنانة الشابة سارة سلامة على الانتقادات التي وجهت لها خلال الأيام الماضية، بعدما نشرت صورة جديدة لها عبر موقع “إنستجرام” ظهرت فيها بملامح مختلفة وجديدة عما عهدها الجمهور في السابق، ما فتح الباب حول تكهنات بإجرائها عملية تجميل.

ونشرت سلامة صورة لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” وعلقت: “أول عملية تجميل عملتها هى تجميل الذات والنفس.. ربنا يشفي كل مريض)”.

وكانت آخر أعمال سارة سلامة من خلال مسلسل “إسعاف يونس” ولعبت خلاله شخصية “بيري”. مسلسل "إسعاف يونس" بطولة كلٍِ من محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد على رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي.