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الإثنين 22 نوفمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

السياحة: السماح للإعلاميين بالتصوير مجاناً داخل معابد الكرنك والأقصر

معبد الكرنك
معبد الكرنك
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قررت وزارة السياحة والآثار السماح لكل من الإعلاميين والصحفيين والمصورين الكرام من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية بالتصوير مجاناً داخل معابد الكرنك والأقصر وذلك يوم الجمعة الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠٢١ خلال ساعات الزيارة المقررة لهم للتعرف على ما تم بهم من أعمال ترميم وتطوير وبالتزامن مع فعالية "الأقصر... طريق الكباش" والمقرر إقامتها يوم الخميس الموافق ٢٥ نوفمبر المقبل في ظل انتهاء الدولة المصرية من رفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين لها وتطوير طريق المواكب الكبرى المعروف إعلامياً بطريق الكباش٠

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السياحة الإعلاميين ترميم الكرنك معابد الكرنك والأقصر