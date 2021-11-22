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الإثنين 22 نوفمبر 2021
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سياسة

نواب ونائبات قادمات: مشروع قانون "المسنين" خطوة جديدة في الجمهورية الجديدة 

ناهد شاكر
ناهد شاكر
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قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية إن مشروع قانون حقوق المسنين والذي يناقشه حاليا مجلس الشيوخ هو خطوة جديدة في طريق الدولة للجمهورية الجديدة  والاهتمام بكافة فئات المجتمع، كما أن مشروع القانون يتضمن العديد من المواد الإيجابية.

وأضافت في بيان اليوم أن  القانون يهدف إلى توفير كل وسائل الرعاية لهذه الفئة، وأن تضمن الدولة تمتع المسنين بكل حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.

وأشارت إلى أن الدولة سخرت كل مواردها لخدمة المجتمع وتوفير حياة كريمة في كافة القطاعات حيث يتم تطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين واستخدام أحدث وسائل الرقمنة والتحول الرقمي كذلك يتم العمل على تطوير شبكة الطرق واستخدام أحدث وسائل النقل والتي من بينها القطار الكهربائي، واليوم نناقش وضع كيفية توفير مميزات للمسنين.

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