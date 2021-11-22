بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والمحلة في الدوري المصري

الإثنين 22/نوفمبر/2021 - 04:49 م

ينقل موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة الأهلي ضد غزل المحلة ضمن منافسات الأسبوع الخامس للدوري المصري الممتاز مساء اليوم الإثنين، ويحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد ١٢ نقطة حصدها من الفوز بأربع مباريات.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد غزل المحلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة ويسعى موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي لمواصلة الانتصارات في مباراة غزل المحلة اليوم من أجل إستعادة لقب درع الدوري المصري الممتاز الذي فقده العام الماضي لحساب منافسه الزمالك.

تشكيل الأهلي لمباراة اليوم ضد غزل المحلة

ويستعين موسيماني في مباراة الأهلي ضد غزل المحلة مساء اليوم بتشكيل مكون من محمد الشناوي لحراسة المرمى وخط دفاع مكون من علي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق وياسر إبراهيم وخط الوسط عمرو السولية ومجدي افشة واليو ديانج وحسين الشحات وخط هجوم بقيادة محمد الشناوي والجنوب افريقي بيرسي تاو.

مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي ضد غزل المحلة