عامر حسين يكشف سبب تأجيل مباراة سموحة والطلائع

الإثنين 22/نوفمبر/2021 - 03:08 م

أعلن عامر حسين، عضو رابطة الأندية المحترفة، والمشرف على لجنة المسابقات، تأجيل مباراة سموحة وطلائع الجيش التى كان مقررًا لها الثالثة عصر اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية في محافظة الإسكندرية بعد هطول الأمطار بكثافة فجر اليوم وغرق أرضية الملعب بالمياه.

وقال عامر حسين، في تصريحات تليفزيونية، إنه تم تأجيل اللقاء لوقت لاحق يحدد فيما بعد، وتم إخطار ناديي سموحة وطلائع الجيش بتأجيل اللقاء بذلك بسبب سوء أرضية الملعب.

وقال محمد عبدالرازق، مدير استاد الإسكندرية، إن مواجهة سموحة والطلائع التي كان مقررا إقامتها فى استاد الإسكندرية تم تأجيلها بسبب هطول الأمطار على محافظة الإسكندرية بكثافة وهو ما يصعب إقامة اللقاء فى موعده، وأنه تواصل مع رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات اللذين وافقا على الفور بتأجيل اللقاء.

وشدد مدير استاد الإسكندرية على أن تأجيل المباراة كان أمرا ضروريا لأن الملعب ملكية عامة وأنه فى حال الإصرار على إقامتها فى موعدها كان الملعب سيتكبد خسائر كبيرة.