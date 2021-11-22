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الإثنين 22 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

محافظات

بالأسماء.. تسمم 10 تلاميذ بعد تناول الوجبة المدرسية بأسيوط

عقب تناولهم وجبة مدرسية

وجبة العصير الموزعة
وجبة العصير الموزعة بمدرسة الكوم الاحمر
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أصيب 10 تلاميذ بالمدرسة الإبتدائية بقرية الكوم الأحمر في محافظة أسيوط، بحالة إعياء شديد واشتباه تسمم عقب تناول الوجبة المدرسية.

تلقت مديرية امن اسيوط اخطارا من شرطة النجدة يفيد وجود حالات تسمم عقب تناول وجبة مدرسية "عصير وبسكوت"، وهم للتلاميذ ياسر عبد العال، وندى علاء سيد على، ومازن فارس عبدالعليم حسين، ومحمد صفوت اسماعيل، ومحمد اشرف صديق، وريماس عبدالله عمر، ورهف شريف عبد الفتاح، وإسراء شريف عبد الفتاح، وأية حسن عبد الفتاح.

علي الفور تم نقل 8 تلاميذ من المصابين لمستشفي البداري المركزي ونقل حالتين لمستشفي اسيوط الجامعي، فيما قامت الوحدة المحلية بتشغيل ميكروفون يطالب الاهالي بالكوم الاحمر بعدم تناول وجبة المدرسة اذا كانت مازالت متواجدة مع الطفل .

وجاري تحرير محضر بذلك واستكمال الاجراءات القانونية ومتابعة الحادث.

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اشتباه تسمم مستشفى