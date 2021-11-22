سعد الحريري: لبنان يقف على حدود جهنم

الإثنين 22/نوفمبر/2021 - 01:26 م

قال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري إن بلاده " تقف على حدود جهنم"، معتبرا أن حروب الآخرين على أرض لبنان أوصلته إلى هذا الحال.

وفي سلسلة تغريدات عبر "تويتر" قال الحريري: "بأي كلام نتوجه إلى اللبنانيين بعيد الاستقلال؟ لو قيض للكلام الذي يتردد منذ سبعة عقود أن يتحقق لكان لبنان اليوم جنة الله على الأرض وليس دولة تقف على حدود جهنم".

وأضاف: "كاد لبنان في بعض المراحل أن يكون جنة الشرق ومنتدى العرب للحضارة والحوار والثقافة والديمقراطية، لكن حروب الآخرين على أرضه وصراع الطوائف المفتوح على تبادل الكراهية وسياسات الاستقواء بالخارج قذفت به إلى جهنم وسلمت أقداره واستقلاله ونظامه الديمقراطي لعقول متوحشة متخصصة بإنتاج الدول الفاشلة".

وتابع: "محزن جدا جدا أن يقع استقلال بلدنا ضحية حلقات متتالية من الجنون السياسي والأمني والطائفي وان تكون دولته عاجزة حتى عن عقد جلسة لمجلس الوزراء".

وأضاف قائلًا: "محزن جدا جدا أن يشعر المواطن اللبناني بعد 78 عاما على الاستقلال أنه يحتاج إلى دولة حرة سيدة مستقلة ليست رهينة حزب أو طائفة أو منصة لحراس الحروب الأهلية العربية".

وتابع: "على الرغم من هذا الواقع المرير، لا مجال سوى أن نردد في هذا اليوم، حمى الله لبنان وشعبه وجيشه واستقلاله من كل شر".

وفي سياق متصل، أحيا لبنان اليوم الأحد ذكرى استقلاله الـ78 وهو يعيش أسوء أيامه على المستوى السياسية والاقتصادية

ويعيش لبنان تحت أزمات مالية ومعيشية سيئة وضيقة اقتصادية لم يشهد مثلها سابقا، في ظل طيعة حكومية بسبب التشنجات السياسية بين أفرقاء السلطة.

فيما أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، حرص لبنان على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية، ولا سيما دول الخليج

فيما أعرب عن أمله في حل الأزمة الأخيرة قريبًا، ومشددًا على أن ما يمر به لبنان من أزمات يجب ألا يستمر.

كما دعا “عون” اللبنانيين إلى أن يجعلوا من صندوق الاقتراع سلاحهم ضد الفساد والفاسدين، وذلك مع اقتراب العد التنازلي للانتخابات النيابية المُزمع إجراؤها في مارس 2022، والتي وتشهد تزايدًا لافتًا في عدد المسجلين للاقتراع، خصوصًا من المقيمين في الخارج، وهو ما يعكس حماس المغتربين للمشاركة في اللعبة السياسية الداخلية.