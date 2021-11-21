اليوم.. ذكرى رحيل يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء الأسبق

الأحد 21/نوفمبر/2021 - 07:28 م

يحل اليوم 21 نوفمبر ذكري وفاة الدكتور يحيي عبدالعزيز الجمل، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وعضو مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، والفقيه الدستوري المصري، والذي توفي في نفس اليوم عام 2016.

الدكتور يحيى عبد العزيز عبد الفتاح الجمل، ولد عام 1930 في محافظة المنوفية، وحصل على ليسانس في القانون عام 1952، وماجستير في القانون عام 1963، ثم دكتوراه في القانون عام 1967.

عمل في بداية حياته معاون نيابة عام 1953، ومساعد نيابة عام 1954، ووكيل نيابة 1954.

وشغل "الجمل" عدة مناصب أكاديمية أبرزها مدرس بكلية الحقوق جامعة القاهرة 1964، أستاذ مساعد عام 1970، أستاذ بقسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة، وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة.

كما قلد مناصب هامة منها وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير التنمية الإدارية، ونائب رئيس مجلس الوزراء 2011 استقال من منصبه في 12 يوليو من نفس العام.

له العديد من المؤلفات العلمية منها الأنظمة السياسية المعاصرة، والنظام الدستوري في ج.م.ع عام 1970، والنظام الدستوري المصري، والقضاء الإداري 1986، القضاء الدستوري، ونظرية التعددية في القانون الدستوري، وحماية القضاء الدستوري للحق في المساهمة للحياة العامة.

حصل الدكتور يحي الجمل علي جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة عام 1998.