"أولياء أمور مصر": إجراء امتحان تجريبي للثانوية العامة ضروري لتقييم الموقف

الأحد 21/نوفمبر/2021 - 05:46 م

قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إنه بعد إعلان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عن موقف امتحانات الصف الثالث الثانوي هذا العام، وأنها الكترونية.

وأضافت: لو كان هناك إصرارا على عقد الامتحانات الالكترونية للثانوية العامة، لابد أن يتم عقد الامتحانات التجريبية في المدارس بشكل منظم ويتم الاستفادة من أخطاء السنة الماضية ويكون قبل الامتحانات بفترة كافية لأن الأيام الأخيرة قبل الامتحانات تحتاج من الطالب تركيز وعدم ضياع للوقت.

وتابعت أن التحرك في ذلك مبكرا، سيتم تقييم الوضع سريعا وحسم الموقف بناء على التجربة أما الاستمرار في الالكتروني او اللجوء ل"بابل شيت"، ويتم وضع آلية لكيفية تعويض الطالب في حالة حدوث اي مشكلة في الامتحان النهائي وان كان يفضل ان يكون الامتحان هذا العام على نظام بابل شيت و يتم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالنظام الالكتروني وحين يكون هناك نجاح الامتحان الالكتروني يتم التعميم بعد ذلك على الثانوية العامة، فالثانوية العامة سنة مصيرية لا تحتمل أي أخطاء.

واستكملت، عدم دخول طالب واحد للامتحان أو تعرضه لمشكلة يعد ظلم كبير، او عندما يتعرض الطالب في اللجنة لمشاكل في استخدام التابلت فإن ذلك يؤثر على أعصابه وأداؤه في الامتحان يحتاج أعصاب هادئة.