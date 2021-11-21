استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن أمراض الجهاز الهضمي

الأحد 21/نوفمبر/2021 - 03:49 م

أعلن أكبر تجمع طبي لأمراض الجهاز الهضمي في مصر عن استخدام تكنولوجيا «الذكاء الاصطناعي» في الكشف المبكر على أمراض الجهاز الهضمي لتجنب حدوث مضاعفات ودخول المرض في عمليات جراجية متقدمة، من خلال توظيف أحدث التقنيات التكنولوجية في رصد وتتبع الخلايا التي يتغير شكلها وسرعة وضع العلاج المناسب قبل الدخول في مرحلة الأورام واستخدام العلاج الكيماوي.

وأكد المشاركون في المؤتمر السنوي الثاني للمؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير ، وضع برتوكولات علاجية جديدة لأمراض الجهاز الهضمي الشائعة مثل ارتجاع المرىء والجرثومة الحلزونية والقولون العصبي وغيرهم، وتطبيقها على المريض المصري، خاصة وان بعض الخطوط العلاجية الدولية قد لا تتناسب مع طبيعة المصريين ونمط غذائهم، وبالتالي شارك كبار أطباء الجهاز الهضمي في وضع برتوكولات تتناسب مع الحالة المصرية وتدريب شباب الأطباء عليها.

من جانبه قال الدكتور محمد خورشيد استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير ورئيس المؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير، إن المؤتمر شارك فيه أكثر من الف طبيب متخصص من مختلف الجهات، وشهد اهتماما كبيرا بالبحث العلمي وتدريب شباب الأطباء ومعاونتهم على نشر الأبحاث العلمية عالميا، حيث انه تم تنظيم ورش عمل بالمؤتمر عن كيفية إجراء الأبحاث، بدايةً من اختيار عناوين الأبحاث حتى تأهيلها لتصلح للنشر فى المجلات العلمية العالمية، وكيفية مراسلة الدوريات العلمية العالمية المتخصصة.

وأشار إلى تم أيضا تكريم الأطباء المصريين الذين نشروا الأبحاث العلمية فى المجالات الطبية العالمية أو عرضوها في أحد المؤتمرات العالمية خلال هذا العام، كونهم بمثابة سفراء لمصر في المجتمع العلمي العالمي، ويجب الاحتفاء بهم وتقدير خبراتهم وقدرات .

وأضاف خورشيد، أن المؤتمر تناول كل ما هو جديد ومستحدث في أمراض الجهاز الهضمي وذلك على غرار مؤتمر الجمعية الأوربية، كما تم وضع برتوكولات علاجية جديدة، وبحث سبل تطويع التكنولوجيا الحديثة في كيفية التشخيض والعلاج المبكر، وطرق استخدام المناظير في التعامل مع أمراض الجهاز الهضمي دون اللجوء للجراجة، وتعريف الأطباء على أحدث وآخر ما وصل إليه الطب فى أمراض الجهاز الهضمى والكبد.

وقال الدكتور أحمد الكردي مدرس أمراض الكبد بطب قصر العيني، إن المؤتمر تناول أيضا سبل التعاون مع أمراض الكبد الدهني التي انتشرت بشكل كبير جدا في صفوف المصريين مؤخرا، نتيجة انتشار معدلات السمنة المفرطة التي تجعل صاحبها اكثر عرضة للاصابة بالكبد الدهني، وبالتالي لابد من رفع سبل المعرفة والتوعية بتلك الأمراض وكيفية التشخيص المبكر والعلاج.

وأكد خورشيد، أن قطاع التمريض شهد اهتماما كبيرا من جانب القائمين على المؤتمر لما له من اهمية كبيرة، حيث تم تنظيم محاضرات موسعة وورش عمل موجهة خصيصاً لاطقم التمريض وتدريبهم على طرق مكافحة العدوى ومقايس الجودة المتبعة عالميا بما ينعكس على صحة المرضى.

يشار إلى أن المؤتمر السنوي الثاني للمؤسسة المصرية لمطوري الجهاز الهضمي والمناظير «دايجست»، شارك به أكثر من 1000 طبيب متخصص والذي عقد على مدار اليومين الماضيين بمشاركة أساتذة ومتخصصين في أمراض الجهاز الهضمي والمناظير والكبد، من جميع الجامعات المصرية والمستشفيات والمعاهد التعليمية، وكذلك مستشفيات وزارة الصحة والشرطة والقطاع الخاص، لتدريب شباب الأطباء علي احدث خطوط التشخيص والعلاج وإعداد الأبحاث العلمية .