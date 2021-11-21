على المهندي: المعارض الاقتصادية والثقافية تنشط عملية السياحة

الأحد 21/نوفمبر/2021 - 02:19 م

أكد على أحمد المهندي، الكاتب والروائي، أن تنظيم المعارض والمؤتمرات الثقافية والاقتصادية تنشط السياحة في الدول العربية، مشيرًا إلى أن معرض الشارقة للكتاب كان عنوانًا مهمًا للثقافة العربية، ما يؤكد أننا نشهد نهضة ثقافية كبيرة في تلك الفترة.

وأضاف المهندي، في تصريحات صحفية، أنه رغم جائحة كورونا التي أدت لإغلاق وإلغاء العديد من الفعاليات الفنية والثقافية في كل دول العالم، إلا أن تنظيم الشارقة لمعرض الكتاب، ومن قبلها القاهرة، برهن على قدرة الدول العربية على التعامل مع الجائحة.

ولفت إلى أن مصر والإمارات والسعودية، أثبتت قدرتها على التعايش مع أزمة فيروس كورونا، وشهدنا في مصر معرض القاهرة الدولي للكتاب، وفي الشارقة مثله، وفي السعودية موسم الرياض.

وأوضح المهندي، أن عودة الفعاليات الثقافية أمر مهم للغاية، ليس فقط للمثقفين، ولكنه يعيد الكثير من الأعمال، ويفتح الباب للاقتصاد للتعافي.