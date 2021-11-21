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الأحد 21 نوفمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

حوادث وقضايا

النقض تؤجل طعون متهمي أحداث مسجد الفتح

محكمة النقض
محكمة النقض
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قررت محكمة النقض تأجيل نظر طعن 38 متهما فى أحداث مسجد الفتح لجلسة 19 ديسمبر للحكم

كانت محكمة الجنايات قضت بالسجن المؤبد حضوريا على 22 متهمًا وغيابيا على 21 آخرين، منهم صلاح سلطان وأحمد المغير وعبدالرحمن البر وسعد عمارة وعبدالرحمن عز.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة حضوريا على 17 متهمًا، وبالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا على 54 متهما وغيابيا على 13 متهما، وبالسجن 10 سنوات غيابيا على 88 آخرين.

أحالت النيابة المتهمين بالقضية بتهم ارتكاب أفعال تخريبية بمحيط مسجد الفتح، والتجمهر والبلطجة يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.

كما أسندت إلى المتهمين تخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

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محكمة النقض تأجيل نظر طعن احداث مسجد الفتح