ads
الأحد 21 نوفمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في السعودية.. تسجيل 31 إصابة جديدة و37 حالة شفاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الصحة السعودية إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 31 حالة مؤكدة، وتعافي 37 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 47 حالة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 549443 حالة، وعدد حالات التعافي 538542 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8823 حالة وفاة.

ads
كورونا السعودية إصابات ‏ وفيات