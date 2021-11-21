كورونا في السعودية.. تسجيل 31 إصابة جديدة و37 حالة شفاء

الأحد 21/نوفمبر/2021 - 01:50 ص

أعلنت وزارة الصحة السعودية إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 31 حالة مؤكدة، وتعافي 37 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 47 حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 549443 حالة، وعدد حالات التعافي 538542 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8823 حالة وفاة.