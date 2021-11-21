كورونا في فلسطين.. تسجيل 93 إصابة جديدة

الأحد 21/نوفمبر/2021 - 03:18 ص

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، حالة وفاة، و93 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و282 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.