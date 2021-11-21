كورونا في الأردن.. تسجيل 1855 إصابة جديدة

الأحد 21/نوفمبر/2021 - 06:43 ص

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1855 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 911270 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 862360 حالة شفاء بعد تسجيل 2097 حالة إضافية، كما سجلت 16 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 11347 حالة.