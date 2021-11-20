منصة ألبوم الوطن تنظم معرضا إلكترونيا للفنان التشكيلي أحمد صابر

السبت 20/نوفمبر/2021 - 07:50 م

استطاعت منصة ألبوم الوطن للفنون المرئية أن تجذب إليها الأنظار بعد نجاح سلسلة المعارض الإلكترونية الجماعية والفردية التي نظمها فريق عمل مبادرة ألبوم الوطن.

وقال الإعلامي أحمد راضي مؤسس المنصة وصاحب مبادرة ألبوم الوطن للفنون المرئية لحفظ التراث: “المبادرة نجحت في تنظيم أكثر من دورة لملتقى ألبوم الوطن الدولي الإليكتروني للفنون المرئية لحفظ التراث وأقيم الملتقى الدولي الأول في يوليو ٢٠٢٠ وشارك فيه أكثر من ٥٠ فنان وفنانة من دول مختلفة ثم قمنا بتنظيم أكثر من فعالية لمجموعة من الفنانين من العراق والجزائر والسودان ومصر ثم بدأنا في ملتقى ألبوم الوطن الدولي الثاني للفنون المرئية في ٢٠٢١ ثم قمنا بتنظيم معارض اليكترونية فردية لمجموعة من الفنانين التشكيليين ”.

وأضاف: “فريق عمل مبادرة ألبوم الوطن للفنون المرئية رحلتهم مع توثيق التراث من خلال الفنون المرئية مستمرة من خلال تنظيم الفعاليات والمعارض الإليكترونية ، ونستعد الآن لتنظيم معرض للفنان التشكيلي المتميز جدا الفنان أحمد صابر، ويبدأ المعرض علي منصة ألبوم الوطن وعبر مبادرة ألبوم الوطن للفنون المرئية لحفظ التراث مساء يوم الإثنين القادم”.