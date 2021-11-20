فيديو وصور.. أمطار ورعد وبرق في 4 محافظات

السبت 20/نوفمبر/2021 - 05:00 م

شهدت الساعات الماضية من مساء اليوم السبت، تغييرا جذريا بالأحوال الجوية وسقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق بمحافظة القاهرة والجيزة والشرقية والقليوبية.

التجمع الخامس

ورصدت عدسة “البوابة نيوز”، تقلب الأحوال الجوية وظهرت السماء معبئة بالغيوم في القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية. وفي القاهرة سقطت أمطار خفيفة بمنطقة التجمع الخامس ووسط القاهرة ومناطق أخرى.

أما في الجيزة، سقطت أمطار خفيفة في منطقة حدائق الأهرام ومنطقة الدقي والعجوزة وفيصل ومناطق مجاورة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة بمحافظتي القليوبية والشرقية.

القليوبية والشرقية



وكانت هيئة الأرصاد الجوية، كشفت عن حالة الطقس المتوقعة خلال 48 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أن ذروة الطقس السيئ تبدأ خلال الساعات القادمة من اليوم السبت، وتمتد إلى غدا الإثنين على عدد من المحافظات.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تخف حدة حالة عدم الاستقرار والأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة بدءاً من الإثنين .

الجيزة

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلا على الأنحاء كافة.

أمطار خفيفة وتغير الأحوال الجوية بالجيزة

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