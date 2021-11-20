ads
السبت 20 نوفمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

تليفزيون البوابة

فيديو وصور.. أمطار ورعد وبرق في 4 محافظات

القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية

أمطار خفيفة وتغير
أمطار خفيفة وتغير الأحوال الجوية بالجيزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت الساعات الماضية من مساء اليوم السبت، تغييرا جذريا بالأحوال الجوية وسقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق بمحافظة القاهرة والجيزة والشرقية والقليوبية.

التجمع الخامس

ورصدت عدسة “البوابة نيوز”، تقلب الأحوال الجوية وظهرت السماء معبئة بالغيوم في القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية. وفي القاهرة سقطت أمطار خفيفة بمنطقة التجمع الخامس ووسط القاهرة ومناطق أخرى.

أما في الجيزة، سقطت أمطار خفيفة في منطقة حدائق الأهرام ومنطقة الدقي والعجوزة وفيصل ومناطق مجاورة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة بمحافظتي القليوبية والشرقية.

القليوبية والشرقية


وكانت هيئة الأرصاد الجوية، كشفت عن حالة  الطقس المتوقعة خلال 48 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أن ذروة الطقس السيئ  تبدأ خلال الساعات القادمة من اليوم السبت، وتمتد إلى غدا الإثنين على عدد من المحافظات.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تخف حدة حالة عدم الاستقرار والأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة  بدءاً من الإثنين .

الجيزة 

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على  جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلا على الأنحاء كافة.

أمطار خفيفة وتغير الأحوال الجوية بالجيزة

IMG-20211120-WA0010
IMG-20211120-WA0010
IMG-20211120-WA0011
IMG-20211120-WA0011
IMG-20211120-WA0008
IMG-20211120-WA0008
IMG-20211120-WA0009
IMG-20211120-WA0009
IMG-20211120-WA0003
IMG-20211120-WA0003
IMG-20211120-WA0004
IMG-20211120-WA0004
IMG-20211120-WA0012
IMG-20211120-WA0012
IMG-20211120-WA0006
IMG-20211120-WA0006
IMG-20211120-WA0007
IMG-20211120-WA0007
ads
أمطار الاحوال الجوية الطقس القاهرة درجات الحرارة