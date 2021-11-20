أزمات إيران الاقتصادية تتفاقم.. والمحافظون يشنون هجوما لاذعا على رئيسي

السبت 20/نوفمبر/2021 - 01:03 م

خيب اداء الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي آمال المحافظين والمتشددين في البرلمان الذين أيدوه قبل أسابيع فقط.

مصطفى ميرسليم، السياسي المحافظ

وقال مصطفى ميرسليم، السياسي المحافظ، والمرشح الرئاسي السابق، إن إدارة رئيسي غير قادرة على تلبية احتياجات الناس.

وفي إشارة إلى الاحتجاجات المتكررة على المصاعب الاقتصادية خارج المجلس، قال مرساليم إن للناس كل الحق في أن يكونوا غير سعداء بأداء رئيسي.

وقال مرساليم أيضا إن تقاعس الحكومة عن حل المشاكل الاقتصادية لا يمكن أن يستمر طويلا.

وحذر من أن "هناك جماعات قد تستغل الوضع وتجعله أسوأ".

فيما حذر الموقع الإخباري المعتدل روي داد 24، الذي بث المقابلة مع مرساليم، في تقرير لمحمد عويتي من أنه على الرغم من أن معظم الاحتجاجات في إيران كانت سياسية بطبيعتها حتى قبل عقد من الزمن، إلا أن جميع الاحتجاجات تقريبًا منذ ذلك الحين كانت مدفوعة بتراجع الازدهار.

ومع ذلك، بينما أرجع الموقع معظم المشكلات الاقتصادية إلى تأثير العقوبات الأمريكية، يفضل مرساليم وغيره من السياسيين المؤسسيين عدم ذكر العقوبات.

والسبب هو أنه إذا تم تسليط الضوء على العقوبات، فإن الأسئلة تثار على الفور حول برنامج إيران النووي والسياسة الخارجية.

رئيسي عاجز

في غضون ذلك، قال أحمد بيغاش، نائب آخر متشدد، إن أعضاء الفريق الاقتصادي للرئيس ليسوا مؤهلين بما يكفي لمعالجة المشاكل المستمرة في البلاد.

وفي إشارة إلى الفساد المنهجي في إيران، أشار بيغاش إلى أن "معظم الذين يجب أن يعالجوا مشكلة الفساد في إيران هم أنفسهم متورطون بشكل أو بآخر في الفساد أو أن أطفالهم متورطون في قضايا تتعلق بالفساد، وهذا يفسر سبب قيامنا بذلك، ولم ينجح في التعامل مع الفساد ".

فيما قال الأكاديمي المتشدد محمد صادق كوشكي، الخميس، إن "رئيسي لم يفعل أي شيء لحل مشاكل الناس"، وحذر من أن "هذا من المرجح أن يؤثر على موقف الجمهور تجاه إدارته".

وقال كوشكي إن الحكومة الإيرانية فقدت معظم رأسمالها السياسي بين الإيرانيين خلال السنوات الثماني الماضية في عهد الرئيس حسن روحاني ويجب على الحكومة الجديدة محاولة إعادة بناء الثقة في النظام السياسي. وأضاف كوشكي أنه إذا لم يتم استعادة ثقة الناس، فإن أول ما سيحدث هو أن الناخبين لن يرحبوا بأي انتخابات في المستقبل.

وفي الأسبوع الماضي، حذر عضو آخر في البرلمان، غلام رضا نوري، من أن الانتقادات الموجهة لإدارة رئيسي من المرجح أن تتصاعد مع استمرار الأزمة الاقتصادية في البلاد، وقال إن الاحتجاجات في عامي 2018 و2019 كان ينبغي أن تكون بمثابة إنذار للمسؤولين في البلاد بشأن تداعيات الأزمة الاقتصادية، لكن يبدو أن المسؤولين ضلوا طريقهم وبعضهم متورط في قضايا فساد مالي.

كما حذر نوري رئيسي من أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية انقلب المزيد من المشرعين ضده.

ولم يرتفع عدد المنتقدين فحسب، ولكن يبدو أن خطابهم حول إدارة رئيسي يزداد حدة. وقال معين الدين سعيدي، ممثل شابار، في إقليم سيستان وبلوشستان المحرومين يوم الخميس: "لدى الناس توقعات كثيرة من المشرعين ومن غير المرجح أن يغفر المجلس أخطاء الإدارة".