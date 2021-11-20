ضبط أخطر 6 مجرمين محكوم عليهم هاربين في الجيزة

السبت 20/نوفمبر/2021 - 12:07 م

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط 6 محكوم عليهم هاربين وذلك على النحو التالى :-

ضبط (عاطل ، مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة) محكوم عليه بالإعدام فى قضية "قتل عمد" .

ضبط (عاطلان ، مقيمان بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) محكوم عليهما بالسجن المؤبد فى قضيتى "مخدرات" .

ضبط (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "خطف" .

ضبط (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة) محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "مخدرات" .

ضبط (عاطل ، مقيم بمحافظة أسيوط ) محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "سرقة بالإكراه" .

بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها؛ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.