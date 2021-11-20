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السبت 20 نوفمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الأخبار

ضبط أخطر 6 مجرمين محكوم عليهم هاربين في الجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتنسيق مع  قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط 6 محكوم عليهم هاربين وذلك على النحو التالى :-
 ضبط (عاطل ، مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة) محكوم عليه بالإعدام فى قضية "قتل عمد" .
 ضبط (عاطلان ، مقيمان بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) محكوم عليهما بالسجن المؤبد فى قضيتى "مخدرات" . 
 ضبط (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "خطف" .
 ضبط (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة) محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "مخدرات" .
 ضبط (عاطل ، مقيم بمحافظة أسيوط ) محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "سرقة بالإكراه" .
 بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها؛  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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قطاع الامن العام اللواء علاء سليم الإدارة العامة لمباحث الجيزة منشأة القناطر بالجيزة