تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط 6 محكوم عليهم هاربين وذلك على النحو التالى :-
ضبط (عاطل ، مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة) محكوم عليه بالإعدام فى قضية "قتل عمد" .
ضبط (عاطلان ، مقيمان بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة) محكوم عليهما بالسجن المؤبد فى قضيتى "مخدرات" .
ضبط (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "خطف" .
ضبط (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة) محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "مخدرات" .
ضبط (عاطل ، مقيم بمحافظة أسيوط ) محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "سرقة بالإكراه" .
بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها؛ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الأخبار
ضبط أخطر 6 مجرمين محكوم عليهم هاربين في الجيزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط 6 محكوم عليهم هاربين وذلك على النحو التالى :-
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط 6 محكوم عليهم هاربين وذلك على النحو التالى :-