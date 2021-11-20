أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 20 نوفمبر 2021

السبت 20/نوفمبر/2021 - 09:53 ص

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 20 نوفمبر 2021 .

وجاء أعلى سعر للدولار، نحو 15.68 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع، في 3 بنوك، هي مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الاستثمار العربي، والأهلي الكويتي.

كما سجل الدولار 15.66 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع في 18 بنكا، من بينها التجاري الدولي، والمصرف المتحد، وكريدي أجريكول، والمشرق، والعربي الأفريقي، والقاهرة، والمصرف العربي الدولي، وHSBC، وبلوم مصر، وعودة، والمصري الخليجي.

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفى بنك القاهرة سجل سعر الدولار 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.