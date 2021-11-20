6 جنيهات.. تراجع أسعار الذهب اليوم السبت 20 نوفمبر 2021

السبت 20/نوفمبر/2021 - 09:35 ص

تراجعت أسعار الذهب فى بداية تعاملات اليوم السبت 20 نوفمبر 2021، 6 جنيهات للجرام عن أسعار الأمس حيث سجل عيار 21 نحو 809 جنيهات للجرام كما سجل عيار 24 نحو 931 جنيها.

وسجل عيار ١٨ 693 جنيها، وعيار 14 نحو 540 جنيها للجرام، فيما بلغ سعر الأونصة 28.754 جنيها والجنيه الذهب 6472 جنيها.

و تمثل المصنعية فى الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر الجرام.

ويعد عيار 21 أكثرهم انتشارا وتفضيلا للمشتري وهناك قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا.

والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار.