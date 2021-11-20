استقرار أسعار العملات اليوم السبت 20 نوفمبر 2021

السبت 20/نوفمبر/2021 - 09:39 ص

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم السبت 20 نوفمبر 2021 في البنوك و شركات الصرافة العاملة في سوق الصرف المصري .

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، نحو 15.66 جنيها للشراء، و15.75 جنيها للبيع.

وسجل سعر اليورو الأوروبي، لدى البنك المركزي المصري، نحو 17.73 جنيها للشراء، و17.85 جنيها للبيع،

وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى المركزي المصري، إلى نحو 21.07 جنيها للشراء، و21.21 جنيها للبيع، مقابل نحو 21.06 جنيها للشراء، و21.19 جنيها للبيع، أمس.

وسجل الفرنك السويسرى 16.8276 جنيها للشراء، و16.9678 جنيها للبيع، فيما بلغ سعر ال 100 ين يابانى حوالي 13.6529 جنيها للشراء، و13.7646 جنيها للبيع .

كما استقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيها للشراء، و4.20 جنيها للبيع، بينما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.26 جنيها للشراء، و4.29 جنيها للبيع.

وتراجع متوسط سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري، ليسجل نحو 51.68 جنيها للشراء و52.14 جنيها للبيع، مقابل نحو 51.72 جنيها للشراء و52.18 جنيها للبيع، أمس.