اليوم.. الحكم على 4 متهمين لارتكابهم جريمة قتل في البساتين

السبت 20/نوفمبر/2021 - 07:26 ص

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس الحكم على 4 متهمين لارتكابهم جريمة قتل .

يصدر القرار برئاسة المستشار محمد فؤاد حسن الشربينى، وعضوية المستشارين خالد عزت الشربيني و شريف سلام وامانة سر ممدوح غريب.

كشف امر الاحالة ، ان المتهمين علي .ف ، عيد ، ف ، علي .س ، علي .ع جرحوا عمدا المجني عليه الاول محمد نبيل مصطفي ابراهيم مع سبق الاصرار حال تشاجرهم معه وذويه علي اثر خلاف مسبق فيما بينهم فاعدو لذالك الغرض سلاحا ابيضا وما أن ظفر الأول بضحيته حال قيام الأخير بمحاوله نجدة شقيقه استل سكيناً وكال به عده ضربات استقرت في راس ضحيته وصدره.

وأضاف أمر الاحالة أن المتهمين قاموا باحتجاز المجني عليه الثاني وائل نبيل مصطفي بدون وجه حق وفي غير الاحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح بالقبض واشار امر الاحالة ان شقيق المجني عليه حال توجهه رفقه اشقاءه لتحرير شقيقهم المختطف الثاني ابصروه داخل مركبه برفقه المتهمين وباالتوجه صوبهم وحال قيام المجني عليه الأول بمحاولة الدلوف للمركبه لتحرير المار بيانه قام المتهم الاول بالخروج منها واعتدي علي المجني عليه الاول باستخدام سلاح ابيض بان كال له ثلاث ضربات استقرت الاولي في راسه والثانيه بصدره والثالثه اسفل ابطه سقط علي اثرها ارضا وتوفي متاثرا باصابته .

كما اضاف انه حال تشاجره مع المتهمين لنجده شقيقه حدثت اصابه في زراعه من قبل المتهم الأول.

وقال الشاهد ابو النور .م ، سائق انه كان يوجد خلافات بين المجني عليهم انجال شقيقه والمتهمين ترتب عليها مشاده كلاميه بينهما وعلي اثرها بذات يوم الواقعه ابصر المتهمين حال احتجازهم للمجني عليه الثاني وفور ابلاغه لاشقاء المار بيانه توجهوا لمكان تواجده لتحريره فقام المتهمون بالتعدي علي المجني عليهم بالضرب وعلي اثر ذالك حدثت اصابه المجني عليه الاول والتي اودت بحياته .

واكد مجرى التحريات نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطه البساتين شهد انه بانتقاله لمحل الواقعه ووقوفه علي حدوث مشاجره بين المتهمين والمجني عليهم وتبين وفاه المجني عليه الاول علي اثر تلقيه طعنات في صدره واضاف انه باجراء التحريات السريه توصل لوجود خلافات تجاريه تنافسيه سابقه بينهما علي اثرها قام المتهمون باعداد مخطط اجرامي للتشاجر مع المجني عليهم باحتجاز المجني عليه الثاني عن طريق الاصطدام به حال سيره بدراجته البخاريه بواسطه مركبتهم وادخاله رغما عنه داخل المركبه تحت تهديد السلاح الابيض والانصال بذوي الاخير لاستدراجهم للتشاجر معم وفور حضورهم وابصارهم للمار بيانه شقيقهم محتجز داخل مركبه المار بيانها فتوجهوا صوابها وعلي اثر ذالك خرج المتهمين من المركبه وتشاجروا مع المجني عليهم.

وتمكن المتهم الاول من احداث اصابه المجني عليه الاول بطعنات استقرت في صدره بواسطه سلاح ابيض فاحدثت اصابته والتي اودت بحياته وتمكن من احداث اصابه المجني عليه الثاني والثالث اشقاء المتوفي وذالك حال قيام باقي المتهمين بمولاه الاول اثناء المشاجره ودفاعهم عنه وذالك بناء علي اتفاق جنائي سابق بينهم علي واقعه الاحتجاز لاستدراج اهليه المحتجز للتشجار معهم واوضح تقرير الصفه التشريحيه الخاص بجثمان المتوفي عن وجود جرح مستوي الحواف باسفل يسار الصدر وهي اصابه قطعيه رضيه حيويه ووجود جرح مستوي الحواف اقصي وحشيه الصدر اليمني.

وهي إصابه طعنيه حديثه ووجود جرح مستوي الحواف باسفل يسار الصدر وهي اصابه طعنيه حديثه وجميع الاصابات الموصوفه جائزه الحدوث من سكين او اكثر او مافي حكمها تؤدي الي الوفاه الي الاصابات الطعنيه بالصدر وما احدثته من قطوع حاده بالرئتين والقلب ونزيف دموي والوفاه كما تبين من التقرير الطبي الصادر من مستشفي البنك الاهلي انه بتوقيع الكشف الطبي علي المجني عليهما الثاني والثالث تبينان احدهما يعاني من جرح قطعي بالساعد الايمن والساق اليمني.

كما تبين ان الاخر يعاني من جرح قطعي بالذراع الايسر وقطع جزئي بالعضله الثلاثيه وأظهرت كاميرات المراقبه حدوث مشاجره بين طرفين احدهما يستقل مركبه ويخرج منها للتشاجر مع الطرف الاخر ويقوم بالتعدي علي احدهم باستخدام اداه.