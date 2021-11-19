رئيس مجمع عمال مصر يشارك فى ختام معرض بيزنكس 

الجمعة 19/نوفمبر/2021 - 10:41 م

اختتم المعرض والمؤتمر الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية بيزنكس دورته الرابعة بجلسة "استراتيجيات التطوير الصناعي للمنافسة في السوق المحلي" بمشاركة المهندس هيثم حسين رئيس مجمع عمال مصر وبحضور مجموعة من كبار رجال الأعمال حيث شارك مجمع عمال مصر الخدمي والصناعي والتعليمي في الدورة الرابعة للمؤتمر والمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية بيزنكس بحضور نخبة كبري من العلامات التجارية الكبري داخل مصر وخارجها.

وأكد مجمع عمال مصر فى بيان صادر له اليوم الجمعة، أنه يشارك بالمعرض الدولي للاستثمار بيزنكس بعدد من قطاعات المجمع منها قطاع خدمات المستثمرين وقطاع التشغيل وقطاع مصانع omc المتخصصة.

وأشار المجمع إلي أن قطاع خدمات المستثمرين قدم خلال المعرض خدماته لكل المستثمرين التي تبدأ بطرح الفرصة الاستثمارية وخدمات دراسة الجدوي التي يقدمها القطاع لكل المستثمرين بما في ذلك قسم متخصص داخل المجمع يهتم بالبحوث والأفكار التسويقية.

وأضاف، أن القطاع يهتم ليس فقط بالمستثمرين ولكن أيضًا بكونه مدرسة لإخراج كوادر من الشباب ليكونوا رجال أعمال بالمستقبل وأيضًا تواجد خلال المعرض قطاع التشغيل الذي يعد أحد أهم قطاعات المجمع الذي يوفر عمال فنية مدربة لكل القطاعات.

وتابع: أن المجمع به كوادر بشرية وطاقات شبابية تستطيع أن تنافس بقوة في السوق الدولي وتأتي هذه الخبرة من خلال خبرات أكثر من 10 سنوات داخل المناطق الصناعية بأكثر 120 مؤسسة صناعية.

واختتم بيان مجمع عمال مصر بالاشارة الى خدمات مجموعة مصانع omc التي تم إنشاءها عام 2019 وهي إحدي استثمارات مجمع عمال مصر المتخصص في صناعة اليونيوفورم والملابس الجاهزة.