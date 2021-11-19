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الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يصالح جماهيره ويفوز على الإسماعيلي بثنائية زيزو والسعيد

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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نجح نادى الزمالك فى حصد 3 نقاط ثمينة من أنياب ابناء العم النادى الإسماعيلى بعد الفوز بهدفين نظيفين فى اللقاء الذى جمعهما على ستاد الإسماعيلية ضمن لقاءات الجولة الرابعة.

سجل أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الأول فى شباك الإسماعيلى فى الدقيقة 84 من عمر اللقاء من ركلة جزاء وأضاف عمر السعيد الهدف الثانى فى الوقت الإضافى .

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 9 فى المركز الثالث فيما يقبع الاسماعيلى فى المركز قبل الأخير برصيد صفر من النقاط بعد الهزيمة الرابعة على التوالى.

وساهمت خطة كارتيرون المدير الفنى للزمالك فى حسم اللقاء لصالح الفريق الأبيض حيث تفوق تكتيكيا على الإسماعيلى الذى غاب عنه الأداء الجمالى القوى.

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