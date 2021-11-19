الزمالك يصالح جماهيره ويفوز على الإسماعيلي بثنائية زيزو والسعيد

الجمعة 19/نوفمبر/2021 - 07:30 م

نجح نادى الزمالك فى حصد 3 نقاط ثمينة من أنياب ابناء العم النادى الإسماعيلى بعد الفوز بهدفين نظيفين فى اللقاء الذى جمعهما على ستاد الإسماعيلية ضمن لقاءات الجولة الرابعة.

سجل أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الأول فى شباك الإسماعيلى فى الدقيقة 84 من عمر اللقاء من ركلة جزاء وأضاف عمر السعيد الهدف الثانى فى الوقت الإضافى .

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده للنقطة 9 فى المركز الثالث فيما يقبع الاسماعيلى فى المركز قبل الأخير برصيد صفر من النقاط بعد الهزيمة الرابعة على التوالى.

وساهمت خطة كارتيرون المدير الفنى للزمالك فى حسم اللقاء لصالح الفريق الأبيض حيث تفوق تكتيكيا على الإسماعيلى الذى غاب عنه الأداء الجمالى القوى.