شاهد.. تجهيز الكرة الذهبية استعدادا لحفل الأفضل في العالم

الجمعة 19/نوفمبر/2021 - 06:55 م

كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن أعمال تجهيز الكرة الذهبية التي سيتم منحها لأفضل لاعب في العالم خلال الحفل الذي سيقام نهاية الشهر الحالي.

ويقام حفل الكرة الذهبية يوم 29 نوفمبر الجاري على مسرح شاتلية في العاصمة الفرنسية باريس بحضور كوكبة من نجوم الساحرة المستديرة حول العالم.

وينتظر عشاق كرة القدم حول العالم حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية 2021، خاصة بعدما ألغت فرانس فوتبول الجائزة في العام الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويتواجد على رأس قائمة الرشحين النجم المصري محمد صلاح إلى جانب ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيما .

وحقق ميسي الكرة الذهبية 6 مرات من قبل وهو صاحب أخر نسخة من “البالون دور” في 2019 بعد أن حصل عليها بينما تم الغاء الجائزة في 2020، متفوقا على منافسه كريستيانو رونالدو صاحب الـ5 كرات ذهبية.

قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2021 تشمل كل من: محمد صلاح - كريستيانو رونالدو - ليونيل ميسي - كيليان مبابي - كريم بنزيما - ليوناردو بونوتشي - إيرلينج هالاند - نجولو كانتي - رياض محرز - ماسون ماونت - رحيم ستيرلينج - هاري كين - نيكولو باريلا - جيانلويجي دوناروما - برونو فرنانديز - بيدري - لوكا مودريتش - جورجيو كيلليني - كيفين دي بروين - نيمار - روبن دياز - لوتارو مارتينيز - سيمون كيير - روبرت ليفاندوفسكي - جورجينيو - سيزار أزبيليكويتا - روميلو لوكاكو - جيرارد مورينو - فيل فودين- لويس سواريز.