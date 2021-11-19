اللجنة الأوليمبية تهنئ الرئيس السيسي بعيد ميلاده

الجمعة 19/نوفمبر/2021 - 02:06 م

هنأ مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، برئاسة المهندس هشام حطب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعيد ميلاده الذي يوافق يوم 19 نوفمبر.

وقالت اللجنة في بيان التهنئة: يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية التقدم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بأطيب التمنيات الطيبة بمناسبة عيد ميلاد سيادته

داعين المولى عز وجل أن يديم على فخامته نعمة الصحة وأن يحفظ سيادته لمصرنا الغالية وتشهد على يديه وتحت قيادته الحكيمة المزيد والمزيد من الإنجازات والتطوير في ظل النقلة الحضارية غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد سيادته

حفظكم الله لمصر وشعبها الكريم فخامة الرئيس.. وكل عام وسيادتكم بخير وصحة.