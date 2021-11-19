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الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

اللجنة الأوليمبية تهنئ الرئيس السيسي بعيد ميلاده

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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هنأ مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، برئاسة المهندس هشام حطب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعيد ميلاده الذي يوافق يوم 19 نوفمبر. 

وقالت اللجنة في بيان التهنئة: يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية التقدم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بأطيب التمنيات الطيبة بمناسبة عيد ميلاد سيادته
داعين المولى عز وجل أن يديم على فخامته نعمة الصحة وأن يحفظ سيادته لمصرنا الغالية وتشهد على يديه وتحت قيادته الحكيمة المزيد والمزيد من الإنجازات والتطوير في ظل النقلة الحضارية غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد سيادته
حفظكم الله لمصر وشعبها الكريم فخامة الرئيس.. وكل عام وسيادتكم بخير وصحة. 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد ميلاد الرئيس هشام حطب اللجنة الأوليمبية