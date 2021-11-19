وزير الري: 90% نسبة العجز بين المتاح من المياه المتجددة وحجم الاستهلاك

الجمعة 19/نوفمبر/2021 - 10:38 ص

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن موارد مصر المائية المتجددة من المياه محدودة، ويأتي معظمها من مياه نهر النيل، بالإضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية العميقة بالصحاري.

وأوضح أن حجم العجز بين المتاح من المياه والاحتياج الفعلي للاستهلاك يصل إلى ٩٠% من الموارد المتجددة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري، في جلسة «تحسين كفاءة ورفع آداء القنوات المائية»، بمشاركة الدكتور رجب رجب، رئيس الهيئة الدولية للري والصرف، و١٤٠ متخصصا وعالما في مجالات الري والصرف، وذلك بتقنية الفيديوكونفرانس.

وأشار عبدالعاطي، إلى تعويض الفجوة بين المتاح من المياه والاستهلاك، عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والمياه الجوفية السطحية في الوادي والدلتا، بالإضافة إلى استيراد منتجات غذائية من الخارج، تعد مياها افتراضية.