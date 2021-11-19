القوى العاملة: مستحقات وتعويضات لعاملين سابقين بالسعودية تبحث عن أصحابها

الجمعة 19/نوفمبر/2021 - 10:38 ص

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

أوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض يفيد أنه في إطار متابعة تحصيل مستحقات العاملين المصريين بالمملكة العربية السعودية والتواصل مع جهات عملهم المختلفة لتحصيل المستحقات المالية المتأخرة لديهم، اتضح للمكتب بعد التواصل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن هناك عدد كبير لمن سبق لهم العمل بالمملكة لم يحصلوا علي تأميناتها بالمؤسسة حتى الآن ، وكذلك لذوى من توفى منهم بسبب إصابة عمل أو أمراض مهنية وفقاً لأنظمة ولوائح المؤسسة ، وذلك ناتج عن أنه لم يستدل على عنوانهم أو عنوان ذويهم بمصر.

وقال الملحق العمالى أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض: في تقريره لوزير القوي العاملة أن المكتب قام بالتواصل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال وزارة الخارجية السعودية للمساعدة في استمرار صرف مستحقات العاملين المصريين لدى المؤسسة وللإستفسار عن المستحقات التأمينية لمن سبق لهم العمل في المملكة العربية السعودية ولم يحصلوا على تأميناتها بالمؤسسة حتى الآن ، وكذلك لذوى من توفى منهم بسبب إصابة عمل أو أمراض مهنية وفقاً لأنظمة ولوائح المؤسسة ، تبين وجود عدد من العاملين المصريين المستحقين للتعويضات ولكن لم يستدل على عنوانهم أو عنوان ذويهم بمصر.

وأشار الملحق العمالي بالرياض إلي أنه بالتنسيق مع المؤسسة تم الاتفاق على توفير المستندات اللازمة لإعادة صرف المستحقات المعلقة، كما تم الحصول على كشف كامل بأسماء المواطنين للتواصل معهم أو مع ذويهم بمصر عن طريق وزارة القوي العاملة ، ومرفق بالخبر كشف بأسماء المستحقين للتعويضات، ومطلوب منهم موافاة الوزارة ببعض البيانات التفصيلية من ( اسم العامل ، ورقم الجواز، ورقم الهاتف، والعنوان بالتفصيل، والبريد الإلكتروني ).

وسوف تقوم وزارة القوي العاملة بإرسال البيانات كاملة إلي مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بالرياض ليقوم بدوره بإرسال كافة البيانات للمؤسسة مرة أخرى لموافاة مكتب التمثيل العمالي بالأوراق والمستندات الواجب استيفائها من المواطنين في مصر (كل حسب حالته) ، ومعاودة إرسالها للمكتب مرة أخرى لتسليمها مرة أخرى إلى الهيئة لتقوم بإرسال المستحقات .